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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Baba acısına yüreği dayanmadı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Baba acısına yüreği dayanmadı
Mardın'ın Nusaybin ilçesinde esnaflık yapan Erkan Altıkardeş (49), geçen hafta evinde kalp krizi geçirdi. Önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek kardiyoloji servisi yoğun bakıma alındı. Kalbinde pil olan 15 yaşındaki oğlu Miraç da babasına üzülünce kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Miraç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Aile gözyaşları arasında Zeynel Abidin Mezarlığı'nda toprağa verdiği Miraç için taziye kurarken, oğlunun ölümünden habersiz yaşam mücadelesi veren baba Altıkardeş de önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Erkan Altıkardeş aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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Baba acısına yüreği dayanmadı
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