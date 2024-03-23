Baba katili sanık indirim almak için iftira atınca mahkeme salonu karıştı

Korkunç cinayet, 15 Nisan 2022'de Güzelbahçe ilçesindeki 'Ayfer Abla' isimli balık restoranında meydana geldi. Devrim Gürkan, babası Haşmet Gürkan'ı sahibi olduğu balık restoranında 28 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazını kesti. Daha sonra polis merkezine giden Devrim Gürkan, çocukluğundan beri babasının kendisine şiddet uyguladığını belirtip, cinayeti anlattı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devrim Gürkan, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturmada sanık Gürkan hakkında 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK

Tutuklu sanık Devrim Gürkan, bugün 6'ıncı kez hakim karşısına çıktı. Sanık Devrim Gürkan, indirim alabilmek için iftiralar atınca duruşma salonu karıştı. Devrim Gürkan, "Çok başarılı bir öğrenciydim. Okuldan alındım. Çocukluğumdan beri şiddet gördüm. Günde 16 saat çalıştırıldım. Sigortamı yapmadılar. Para vermediler. Beni karaladılar. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" dedi. Haşmet Gürkan'ın ağabeyi Mustafa Gürkan ise "Sanık bize iftira atmaktadır, yalan söylemektedir" dedi.

Mahkeme heyeti, akıl sağlığı raporunun beklenmesi, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Sanık Devrim Gürkan'ın ifadesi ve olayda bir bıçak daha kullanıldığının tespit edilmesi üzerine suça ortak olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan anne Ayfer Gürkan ile azmettirici olduğu öne sürülen kızı Evrim Gürkan son duruşmaya da katılmadı. Anne ve kızı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SANIK CEZA İNDİRİMİ YAKALAMAK İÇİN İFTİRALARINA DEVAM ETTİ

Ailenin avukatı Faruk Çalışkan, duruşma sonunda adliye önünde açıklama yaptı. Çalışkan, "Sanığın akıl sağlığı raporu henüz Adli Tıp'tan gelmediği için mahkeme doğal olarak 3 Mayıs'a ertelendi. Bu erteleme duruşmasında sanık ceza indirimi yakalamak amacıyla aile yakınlarına iftiralarına devam etti. Sanığın insanların namusu ve şerefiyle asılsız yere oynamanın ayrı bir müeyyidesinin olduğunu yaşaması gerekiyor. Anne ve kız hakkında ilave bir dava açılırsa muhtemelen birleştirilecek. Bizim kanaatimiz bu Devrim'in tek başına yapacağı bir iş olmadığı yönünde. Bütün deliller de bunu göstermektedir. Biz gerçek adaletin ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilgili gerekli soruşturmanın özenle yürütüleceğinden eminiz. Biz masum insan yargılansın istemiyoruz. Suçlular da sokakta gezsin istemiyoruz" dedi.