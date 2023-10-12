Baba katiline akıl sağlığı muayenesi

İstanbul Bahçelievler'de 22 Eylül 2022'de babası Hasan Erbil'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan Güney Erbil hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Erbil'in avukatı müvekkilinin daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığını ve tedaviden kaçtığını belirterek akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespitini talep etti. Mahkeme, Erbil'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Katil zanlısının ağabeyi Arkın Erbil ise, kardeşinin akıl sağlığının yerinde olduğunu önü sürdü. Katil zanlısı Erbil ilk duruşmadaki savunmasında, olayın yaşandığı gece eve gittiğinde babasının uyanıp 'Neden geldin' diyerek küfretmesi üzerine itişme yaşadıklarını ve alkollü olan babasının boğazını sıkması sonrasında kendisinin de babasının boğazını sıktığını anlatmıştı.