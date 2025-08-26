Haberler Yaşam Haberleri Baba ve 11 yaşındaki çocuğu katletti: O cani mısır tarlasında yakalandı!
Konya'da otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Mehmet Koçyiğit ve oğlu 11 yaşındaki Servet Koçyiğit, feci şekilde can verdi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, katil zanlısının 60 yaşındaki Hıdır A., olduğu belirlenirken, mısır tarlası içerisinde yakalanan Hıdır A., “Neden çocuğu öldürdün?” sorusuna "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" dedi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu belirlendi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen ekipler, şahsın merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahallede yapılan inceleme sırasında zanlı, mısır tarlası içerisinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.



"ÇOCUĞU GÖRMEDİM"

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen zanlı Hıdır A., "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" cevabını verdi. Hıdır A., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

