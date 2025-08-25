Baba ve oğul silahlı saldırıda öldü

Konya'da hurda metal geri dönüşüm işi yapan Mehmet Koçyiğit (33), dün sabah saat 08.30 sıralarında oğlu Servet Efe Koçyiğit (11) ile birlikte merkez Karatay ilçesindeki aile apartmanlarından çıkıp, araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu sırada kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, baba-oğula kurşun yağdırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontroller sonucu Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Servet Efe Koçyiğit de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.