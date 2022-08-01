Babadağ’dan Konyaaltı sahiline, 143 kilometreyi 6,5 saatte uçtu!

'3 BİN 900 METREDE UÇTUM'

Akif Emre Gürer hava akımlarını kullanarak, yükselip alçalarak yol katettiğini söyledi. Uçuşu sırasında maksimum 3 bin 900 metreye yükseldiğini de belirten Gürer, "Beydağları dağ sırası üzerinde yakaladığım termik akımının yardımıyla paraşütümü 3 bin 900 metreye çıkardım. Bu dağ sırasının zirvesi 3 bin metre. Termik akım, dağları geçmemde büyük yardımcı oldu" diye konuştu. Uçuşu süresince go-pro kamerasıyla o anları görüntüleyip, ölümsüzleştiren Akif Emre Gürer, "Babadağ- Konyaaltı arasındaki uçuşum, kilometre açısından çok uzun olmasa da zorluk olarak ileri seviyedeydi. Bunun nedeni ise uçuş rotasının daha önce pek denenmemiş olmasıydı. Çeşitli bölgeler ve irtifalarda farklı rüzgar koşullarına sahip olması, bazı yerlerde ciddi türbülanslı hava bulunması ve dağlarda zorunlu iniş yapılması gereken yerlerin bulunmaması, bulunsa bile ulaşımın çok güç olması, uçuşun riskli taraflarıydı" dedi.