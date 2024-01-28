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Giriş Tarihi: 29.1.2024

‘Babanın imzaladığı sözleşmeden anne sorumlu tutulamaz’

İLKER TURAK İLKER TURAK
‘Babanın imzaladığı sözleşmeden anne sorumlu tutulamaz’
İstanbul'da yaşayan baba, özel bir koleje çocuğunun kaydını yaptırdı ancak taksitleri ödeyemeyince okul icra takibi başlattı. Anne; eşinin rızası dışında çocuklarını okula kaydettirdiğini, herhangi bir sözleşme imzalamadığını, bu nedenle sözleşmenin tarafı olmayan kişi hakkında takip yapılmasının haksız olduğunu ileri sürerek borçlu olmadığının tespiti için dava açtı. Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi; sözleşmenin baba ile yapıldığını belirterek anneyi haklı bulurken, İstinaf ve Yargıtay'ın ilgili daireleri kararda çelişti. Bunun üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, son noktayı koydu.




Okul yönetiminin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, eşlerden birinin yaptığı eğitim sözleşmesinden doğan borcun hem anne hem baba için bağlayıcı olduğunu belirterek Tüketici Mahkemesi'nin kararını kaldırdı. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise sözleşmenin baba ile okul arasında yapıldığını, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin de bu taraflara ait olduğunu belirterek anneyi haklı buldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararında diretince dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Emsal bir karara imza atan Kurul, çocuğun özel okul eğitimi konusunun ailenin sürekli ihtiyacı olmadığına dikkat çekerek okul ile baba arasında imzalanan sözleşmede taraf olarak yer almayan annenin, çocuğun eğitim bedelinden sorumlu tutulamayacağını bildirdi.

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‘Babanın imzaladığı sözleşmeden anne sorumlu tutulamaz’
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