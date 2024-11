Babasına can oldu! ‘Babama böbreğimi değil canımı veririm’

Taşkent ilçesinde yaşayan emekli 4 çocuk babası Burhan Özfuttu'ya 14 yıl önce kronik böbrek rahatsızlığı teşhisi konuldu. Yıllardır hiç diyalize girmeyen Özfuttu'ya 1 ay önce gittiği kontroller sırasında ya diyalize girmesini yada nakil olması gerektiği söylendi. Bu haberi alan oğlu Veysel Özfuttu, ilçeden hemen gelip, babası için donör olduğunu söyledi. Yapılan tahliller olumlu çıkınca nakil için harekete geçildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla, Veysel Özfuttu'ya oğlunda alınan böbrek nakledildi. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Özfuttu, ikinci baharını yaşıyor.Oğlu sayesinde yeniden hayata tutunduğu için mutlu olduğunu belirten Veysel Özfuttu, "Ekim ayında kontrole geldiğimde ya diyalize gireceğimi yada nakil olmam gerektiği söylendi. Çocuklarım hemen benim için seferber oldular. Oğlum 'Ben böbreğimi sana değil de kime vereceğim?' dedi. Oğlumun bu sözleri beni bitirdi. Çünkü bana hayat verdi. Zaten canımın bir parçasıydı bir de canıma can kattı. Bir yandan da oğlumun yarım olmasını istemedim. Ama oğlum hiç tereddüt etmedi. Dünya duruncaya kadar oğluma minnettar olacağım. Bu canı yaşatmak için elimden geleni yapacağım" dedi.Organ bağışı için biran olsun tereddüt etmediğini belirten Veysel Özfuttu ise, "Ne mutlu bana ki babama can oldum. Allah'ın buna bana nasip etti. Babama vermediğim böbreği ben ne yapayım? O yıllarca çalışıp bize gözü gibi baktı. Ben ona böbreğimi değil canımı bile veririm. Ben onlar için yaşıyorum. Onlar olmasa benim için hayatın bir anlamı yok. Babam bizim atamız. Yeter ki o iyi olsun. Bugün olsa yine bir dakika düşünmeden böbreğimi veririm. Organ bağışı çok güzel bir şey. Lütfen herkes başkalarına can olsun" diye konuştu.