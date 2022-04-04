Babasına teslim edilen kızını kaçırdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 10 gün önce 8 aylık kızını yastıkla boğar gibi yapan anne E.K., cep telefonu ile çektiği görüntüleri ayrıldığı eşi Mehmet Kaya'ya gönderip, tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Poliste ve Cumhuriyet Savcılığı'nda kızını öldürme gibi bir niyetinin olmadığını belirten anne E.K. bunu kızgınlık anında ve eşini korkutmak amacıyla yaptığını söyledi. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği mahkeme anneyi, tutuksuz yargılamak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 8 aylık Elif bebeği ise, babası Mehmet Kaya'ya verdi. Bebeği kendisinden alınan anne E.K., bu kez eski eşi Kaya'ya kızını istediğine yönelik mesajlar atıp tehdit ettiği iddiasıyla ikinci kez gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BABASINDAN ALAMADIĞI BEBEĞİNİ KAÇIRDI

Anne E.K., serbest bırakıldıktan sonra kızını babasından almak için plan yaptı. Hafta sonu Mehmet Kaya'nın oturduğu siteye ablası ile birlikte gelen E.K., güvenliği 'burada oturuyorum' diyerek içeri girdi. Ardın eve gelen E.K., kızını görmek istedi. Sitenin içinde babasının kucağındaki bebeği alan anne bir anda kaçmaya baladı. Babası da genç kadının peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Sitenin dışında bekleyen araca binmeyip yaya olarak kaçan anne E.K., kısa sürede izini kaybettirdi.

SAVCILIĞA BAŞVURU YAPTIK

SABAH'a konuşan baba Mehmet Kaya, olaydan sonra polise başvuru yaptıklarını belirterek, arama çalışması başlattıklarını söylediler ancak bebeğin nerede olduğuna dair bir bilgi edinemediklerini ifade ettiler. Kızının kısa süre öncesine kadar öldürmek istediği annesinin yanında olduğunu ve bu durumun endişe verici olduğuna dikkat çeken baba Kaya, "Savcılık tarafından kızından uzaklaştırılan bir anne kızımı kaçırdı. Bunu polise de söyledik, pek önemsemediler. Bugün Cumhuriyet Savcılığı'na eski eşim hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kızımın bir an önce annesinden alınıp bana verilmesini bekliyorum" dedi.