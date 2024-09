Babasını bıçaklayan oğlu tutuklandı

Kırıkkale'nin Yenimahalle ilçesinde, Tacettin Cim (53), oğlu Şahin C. (26) tarafından evde kalmak için bahçeden girmeye çalışırken çıkan kavgada kolundan bıçakla yaralandı. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tacettin C., kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kavga sırasında Bahri K. (59) ve Mehmet K. (19) de hafif yaralanırken, Şahin C. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak keskin cezaevine gönderildi.