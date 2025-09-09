Haberler Yaşam Haberleri Babasını öldürdü annesini yaraladı
Giriş Tarihi: 9.9.2025

Babasını öldürdü annesini yaraladı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Babasını öldürdü annesini yaraladı
İzmir'de 16 yaşındaki lise öğrencisi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı. Olay dün akşam saatlerinde Menemen Uğur Mumcu Mahallesi 1343 Sokak'taki bir dairede meydana geldi. H.U.B. (16) ile baba Barış B. (47) ve anne N.B. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.U.B, anne ve babasını bıçakla yaraladıktan sonra odaya kendini kilitleyip intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine gelen polisler evden dışarı çıkan anne ve baba ile odasındaki H.U.B'yi yaralı halde buldu. Yaralılar, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Barış B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.U.B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Babasını öldürdü annesini yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz