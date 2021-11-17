Antalya’da yürekleri dağlayan sözler: 3 aylık kuzuma nasıl kıydın?

'3 AYLIK KUZUMA NASIL KIYDIN?'

3 aylık kuzuma nasıl kıydın? Nasıl vicdanın el verdi?" diyerek ağıt yaktı. Dede Abdullah Erol ise "Yavruya kıyılır mı? O dilsiz melekti" diye gözyaşlarına boğuldu.