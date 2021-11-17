Antalya’da yürekleri dağlayan sözler: 3 aylık kuzuma nasıl kıydın?

Antalya'nın Serik ilçesinde öz babası Mustafa Gaffar'ın döverek ölümüne sebep olduğu 3 aylı Elif Topçu adlı bebek ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
'ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN'
Anne, Beyza Erol, Adli Tıp Kurumu morgundan bebeğinin cansız bedenini teslim alırken gözyaşlarına hakim olamadı. Acıların en büyüğünü yaşadığını belirten anne Beyza Erol, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın.
'3 AYLIK KUZUMA NASIL KIYDIN?'
3 aylık kuzuma nasıl kıydın? Nasıl vicdanın el verdi?" diyerek ağıt yaktı. Dede Abdullah Erol ise "Yavruya kıyılır mı? O dilsiz melekti" diye gözyaşlarına boğuldu.
"LOKANTADA ÇALIŞIP BAKIYORDUM"
Anne Beyza Erol, bebeğine lokantalarda çalışıp baktığını söyledi. Mustafa Gaffar'ın parasız kalınca bebek için ayrılan paraya bile göz diktiğini belirten acılı anne, "Ben lokantaya çalışmaya gidince bebeğe komşumuz Mustafa Karataş'ın ailesine bırakırdım.
Babası bebeğe bile bir saatlik bakmazdı. Girdiği işte bir günde çıkardı, çalışmazdı" diye konuştu.
Beyza Erol, bebeğinin katili imam nikahlı eşi Mustafa Gaffar'a en ağır ceza verilmesini için adalet önünde mücadele edeceğini de sözlerine ekledi.
3 YILDIR İMAM NİKAHLI YAŞIYORDU
Dede Abdullah Erol kızı Beyza Erol'un 3 yıldır Mustafa Gaffar ile imam nikahlı olarak yaşadığını söyledi. Elif Ada bebeği kızı Beyza'nın ilk eşinin soy ismini verdiklerini söyleyen acılı dede, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.
Abdullah Erol, Mustafa Gaffar'ın sık sık kızına şiddet uyguladığını da kaydetti.