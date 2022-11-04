Bacağından çıkanları gördükten sonra hayatının şokunu yaşadı! Tam 1.5 metre uzunluğunda…

Özel bir hastanede ameliyat olan Orhan Öztürk'ün başına akılalmaz olaylar geldi. Kangren teşhisi ile ameliyat olan Öztürk'ün yarası ameliyatın üzerinden aylar geçmesine rağmen kapanmadı. Zamanla yara morarırken, içerisinden kanlar akmaya başladı. . Bacağındaki yaranın içindekini fark edip cımbızla çekmeye çalışınca içinden sargı bezi çıktığını gördü. 1,5 metrelik sargı bezini bacağında unutan doktorun tepkisi ise sadece "Şaşkınım" oldu.