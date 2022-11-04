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Giriş Tarihi: 4.11.2022 16:19

Bacağından çıkanları gördükten sonra hayatının şokunu yaşadı! Tam 1.5 metre uzunluğunda…

65 yaşındaki Orhan Öztürk’ün özel bir hastanede başına gelenler, herkesi şoke etti. Kangren teşhisiyle ameliyat olan Orhan Öztürk’ün yarası, operasyonun üzerinden 2 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen kapanmadı. Öztürk, yarasının iyice morarıp içinden kanlar aktığını görünce hayatının şokuyla karşı karşıya kaldı. İşte akılalmaz olayın detayları;

Bacağından çıkanları gördükten sonra hayatının şokunu yaşadı! Tam 1.5 metre uzunluğunda…

Özel bir hastanede ameliyat olan Orhan Öztürk'ün başına akılalmaz olaylar geldi. Kangren teşhisi ile ameliyat olan Öztürk'ün yarası ameliyatın üzerinden aylar geçmesine rağmen kapanmadı. Zamanla yara morarırken, içerisinden kanlar akmaya başladı. . Bacağındaki yaranın içindekini fark edip cımbızla çekmeye çalışınca içinden sargı bezi çıktığını gördü. 1,5 metrelik sargı bezini bacağında unutan doktorun tepkisi ise sadece "Şaşkınım" oldu.

2,5 AY GEÇTİ, AMELİYAT YARASI MORARIP AKMAYA BAŞLADI

Operasyonun üzerinden 2.5 ay geçmesine rağmen Öztürk'ün ameliyat yarası bir türlü iyileşmedi.

Hastane personeli eve defalarca pansuman için gelmesine rağmen hiç kimse şüphe etmedi.

1,5 METRELİK SARGI BEZİ ÇIKTI

Nilgün Öztürk babasının yarası morarıp akmaya başlayınca daha fazla dayanamadı.

Yarada içeride bir bez parçası olduğunu fark etti. Eline cımbızı alıp çekmeye başladığında ise o ihmal ortaya çıktı.

DOKTORUN TEPKİSİ: ŞAŞKINIM

Bu ihmali fotoğraflayıp doktorlarına gönderdiklerinde ise doktorun verdiği cevap "Şaşkınım" oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Hastane ile görüşmeye gittiklerinde ise hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediler. Öztürk ailesi o hastane için hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

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Bacağından çıkanları gördükten sonra hayatının şokunu yaşadı! Tam 1.5 metre uzunluğunda…
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