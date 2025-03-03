Bacak ve kollarda güçsüzlük, felç eden hastalık habercisi

Nadir görülen hastalıklar arasında yer alan ve sinir sistemini etkileyen Guillain-Barrre Sendromu (GBS), özellikle Kovid-19 pandemisinin ardından daha sık görülmeye başladı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Alkan, her yıl vaka sayılarında artış gözlemlenen ve 100 bin kişiden 1'inde görülen GBS hakkında bilgi verdi. Alkan, "Çıkış nedeni net olarak bilinmese de, ciddi ve yaşamı tehdit eden bir durum. Bu yüzden belirtiler fark edildiğinde hemen doktora başvurmalı. En belirgin semptomsa bacaklardan başlayan kas kuvvetsizliği. Güçsüzlük saatler veya günler içerisinde ilerleyerek kolları, gövde kaslarını, sinirleri ve solunum kaslarını etkiliyor. Bağışıklık sistemi zararlı mikroplarla savaşırken, sinir hücrelerine saldırarak felce neden olabiliyor" dedi.

'BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİLMELİ'

Hastaların çoğunda, belirti göstermeden 2-4 hafta öncesinde geçirilen solunum yolu enfeksiyonu, diyare, gastroenterit olduğunu vurgulayan Alkan, özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin tüketilmesinin ve gerektiğinde vitamin takviyesi alınmasının yararlı olabileceğini söyledi.