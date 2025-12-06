İstanbul Bağcılar’da emlakçı vahşeti: 10 bin liralık komisyon için husumetlisinin oğlunu başından vurarak öldürdü

Emlak komisyonu yüzünden işlenen cinayet geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdal Gobul ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdal Gobul'u aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul ise komisyonu ödediğini söyledi.

Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve 2 oğlunun işlettiği markete geldi. Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi.

Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdal Gobul'un oğlu Furkan'a ateş etti. Furkan, boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan Gobul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.