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Giriş Tarihi: 19.11.2021 20:34

Bağcılar’da “Huzur Toplantısı” yapıldı

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Bağcılar’da “Huzur Toplantısı” yapıldı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen Huzur Toplantısı’nda ilçedeki sorunlara yerinde çözüm arandı. Toplantıya katılan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, “Emniyet güçleriyle birlikte Bağcılar’ın güvenliği adına çalışma gayreti içindeyiz” dedi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde, polis-halk arasındaki ilişkileri geliştirmek, ilçe sakinlerinin sorunlarını dinlemek ve yerinde çözüm bulabilmek için "Huzur Toplantısı" düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


AMACIMIZ BAĞCILAR'IN REFAH VE GÜVENİ


İlçede yürütülen bir yıllık çalışmalarla ilgili sunumların yapıldığı programda, madde bağımlılığından trafik hizmetlerine kadar polisin alanı içine giren bütün faaliyetler detaylı şekilde görüşüldü.

Bağcılarlıların huzuru ve mutluluğu için bir araya geldiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, "Emniyet güçleriyle birlikte Bağcılar'ın güvenliği adına çalışma gayreti içindeyiz. Ben de belediyeyi ilgilendiren konurla ilgili olarak gerekli notları aldım. Bütün amacımız ilçe sakinlerimizin refah ve güven içinde yaşamalarıdır" dedi. İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü de desteklerinden dolayı Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür etti.
Huzur Toplantısı, ilçe genelinde yaşanılan sorunlar hakkında karşılıklı görüş ve önerilerin alınmasıyla son buldu.

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Bağcılar’da “Huzur Toplantısı” yapıldı
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