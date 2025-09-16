Bağımsızlık vizyonumuzu gençlerle paylaşıyoruz

"Sınırsız Teknolojiler Güvenli Yarınlar" hedefiyle Türkiye'nin savunmasına güç veren STM, başlangıcından bu yana paydaşı olduğu TEKNOFEST'te yer alarak, geleceğin bilim insanları ve mühendislere, düzenlediği yarışmalar ve etkinlikleri ile ilham oluyor. STM, TEKNOFEST İstanbul'da da yerini alıyor.STM'nin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji vizyonunu genç nesillerle buluşturan, Milli Teknoloji Hamlemizi büyüten en önemli etkinliğimiz. Gençlerimizin bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sağlamak, bizim için en değerli kazanım. STM olarak, milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz teknolojilerimizi bu yıl Lefkoşa ve Mavi Vatan etkinliklerinden sonra, İstanbul'da gençlerimizle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Savunmada bağımsızlık vizyonumuzu paylaştığımız TEKNOFEST'e herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.