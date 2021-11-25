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Giriş Tarihi: 25.11.2021 18:53 Son Güncelleme: 25.11.2021 19:17

Bahar öğretmene acılı veda! Tabutunu gören ailesi sinir krizi geçirdi

Bahar öğretmene acılı veda! Tabutunu gören ailesi sinir krizi geçirdi

Öğretmenler günü nedeniyle Bahar Zeybek'e sürpriz yapmak isteyen kardeşleri, Zeybek'i çalıştığı okuldan almaya gitti. Dönüşte aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Karşı şeride savrulan araç beton mikseriyle çarpışırken, kazadar genç öğretmen Bahar Zeybek hayatını kaybetti. Bahar öğretmenin cenazesi bugün defnedilirken, acılı ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Genç öğretmene göz yaşaları içinde veda edilirken, aracı kullanan Musa Zeybek o anlarda ayakta durmakta zorlandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Gördes ilçesi Fundacık Mahallesi'nde meydana geldi. Akhisar'dan Gördes ilçesine giden Musa Zeybek (19) yönetimindeki plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki elektrik direğine çarptı. Savrulup karşı şeride geçen kamyonet, M.Y. (37) yönetimindeki beton mikseri ile çarpıştı.

BAHAR ÖĞRETMEN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücüsü Musa Zeybek ile kardeşleri Özge Fatma Zeybek (5) ve Osman Zeybek (16) yaralanırken, Akhisar'daki Dağdere İlkokulu'nda ücretli Öğretmen olan ablası Bahar Zeybek ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Özge Fatma Zeybek, buradaki müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beton mikserinin şoförü M.Y. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KARDEŞLERİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİ

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kendisine sürpriz yapan kardeşleriyle okul dönüşü kazada yaşamını yitiren Bahar Zeybek'in cenazesi, bugün morgdan alındıktan sonra Fundalık Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınıp, dua edilmesinin ardından Bahar öğretmenin cenazesi, Fundalık Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

ACILI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kızlarının cenazesi götürülürken Ali Zeybek (47) ve Esma Zeybek (46) çifti ve yakınları sinir krizi geçirdi. Bahar öğretmenin cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

KAZA YAPAN KARDEŞ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Hastanedeki tedavilerinin ardından kardeşi Osman ile birlikte taburcu edilen Musa Zeybek, cenazede gözyaşlarını tutamadı. Zeybek'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Kardeşlerden Özge Fatma Zeybek'in Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati riskinin sürdüğü ifade edildi.

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Bahar öğretmene acılı veda! Tabutunu gören ailesi sinir krizi geçirdi
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