Bahar öğretmene acılı veda! Tabutunu gören ailesi sinir krizi geçirdi

BAHAR ÖĞRETMEN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücüsü Musa Zeybek ile kardeşleri Özge Fatma Zeybek (5) ve Osman Zeybek (16) yaralanırken, Akhisar'daki Dağdere İlkokulu'nda ücretli Öğretmen olan ablası Bahar Zeybek ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Özge Fatma Zeybek, buradaki müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beton mikserinin şoförü M.Y. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.