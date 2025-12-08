Haberler Yaşam Haberleri Bahçede el bombası ve patlayıcı bulundu
Giriş Tarihi: 8.12.2025 11:11

Adana polisi bir evin bahçesinde patlayıcı ve el bombası ile birlikte mutfakta eşyaların arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çiftçi Özkan F.'nin (42) Yüreğir ilçesi Kaşlıca Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda silah olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler eve operasyon düzenledi. Polis evde yaptığı aramada mutfaktaki eşyaların arasına gizlenen ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermi buldu. Evin bahçesini kazan polis, toprağa gömülü halde el bombası ve cam kavanozda el yapımı patlayıcı ele geçirdi. Silahların kendisine ait olduğunu, ancak bahçede çıkan patlayıcı ile el bombasından haberinin olmadığını iddia eden Özkan F. tutuklandı.

