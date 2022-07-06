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Giriş Tarihi: 6.7.2022 16:30 Son Güncelleme: 6.7.2022 16:49

Bahçelievler’de arife çiçeği geleneği sürüyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bahçelievler’de arife çiçeği geleneği sürüyor!

Bahçelievler Belediyesi, Aile Destek Evi’nde çocuklara Kurban Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Ecdadımız bayramlığı olmayan yetim çocuklara bayramlık hediye eder, bir arife çiçeği olarak açmalarına vesile olurdu” dedi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala kimi belediyeler ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediyelerini verirken kimileri yetim çocukların yüzlerini bayramlık kıyafetlerle güldürüyor. Bahçelievler Belediyesi de aynı duyarlılıkta hareket eden belediyelerden biri. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da Bahçelievler Aile Destek Evi'nde çocuklara Kurban Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet yardımında bulunulduğunu sosyal medyadan açıkladı.

ECDADIMIZDAN YADİGÂR ARİFE ÇİÇEKLERİ

Bahadır resmi Twitter hesabından şunları söyledi: "Bayramlıklarını dayanamayıp arife günü giyip gezen çocuklara arife çiçeği denirdi. Ecdadımız da bayramlığı olmayan yetim çocuklara bayramlık hediye eder, bir arife çiçeği olarak açmalarına vesile olurdu. Bahçelievler Aile Destek Evimiz ve güzel yavrularımız bayrama hazır."

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Bahçelievler’de arife çiçeği geleneği sürüyor!
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