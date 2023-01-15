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Giriş Tarihi: 15.1.2023 15:46 Son Güncelleme: 15.1.2023 16:14

Bahçelievler’de hamsi festivali!  3 ton hamsi kısa sürede tükendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel hamsi festivalinde pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın da pişirdiği hamsileri vatandaşlara ikram ederken 3 ton hamsi kısa sürede tükendi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bahçelievler’de hamsi festivali!  3 ton hamsi kısa sürede tükendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen hamsi festivali belediye binası önünde gerçekleştirildi. Festivalde pişirilen yaklaşık 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da festivalde hamsi tava yaparak vatandaşlara ikram etti. Vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu festivalde 3 ton hamsi kısa sürede tükendi.

HAMSİNİN ARDINDAN KOLİVA KONSERİ

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen hamsi festivalinde ayrıca en hızlı hamsi yeme yarışması düzenlendi. Hamsiden yapılan 18 çeşit tatlı ve yemeğin sergileneceği festivale renkli görüntülere sahne oldu. Karadenizli müzik grubu Koliva da festival sonunda konser vererek vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde vatandaşlar hem hamsiye hem de müziğe doydu.

"KARADENİZ KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAK"

Festivalle ilgili konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bu sene hamsi festivalimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Amacımız, Karadeniz'in güzel insanını güzel hemşerimizle buluşturup hem Karadenizlileri bir arada tutmak hem de insanlarımızın Karadeniz kültürünü öğrenmesini sağlamaktır. Bugün 3 ton hamsi dağıtacağız. Herkese afiyet olsun" dedi.

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Bahçelievler’de hamsi festivali!  3 ton hamsi kısa sürede tükendi
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