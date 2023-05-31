Cinayetle sonuçlanan olay önceki gün saat 16.45 sıralarında Bahçelievler'e bağlı Zafer Mahallesi, Köyüm sokakta meydana geldi. Yabancı uyruklu Rahım Ashanakov, şüpheli şahıslar Novruz Suleymanov ve Meylis İlmiradovic Isayev ile tartışma sonucu çıkan kavgada bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ağır yaralı Ashanakov, önce Yenibosna'da özel bir hastaneye ardından da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah hayatını kaybetti.
UYUŞTURUCULARI BALKONDAN ATARKEN GÖZALTINA ALINDI
Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları titiz çalışmaları sonucu cinayet şüphelisi Novruz Suleymanov'u, Bahçelievler'e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Güven sokakta bir binada uyuşturucuları balkondan aşağı attığı esnada gözaltına aldı. Suleymanov'un ifadesinin ardından cinayetin diğer şüphelisi Meylis İlmiradovic Isayev de Avcılar'da suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili tahkikat sürüyor.
Bahçelievler'de sokak ortasındaki tartışma cinayetle bitti! Kanlı ellerini ve bıçağı sokakta bulduğu su ile yıkamış | Video
KANLI ELLERİNİ VE BIÇAĞI SOKAKTA BULDUĞU SU İLE YIKAMIŞ
Öte yandan şüphelilerden Meylis İlmiradovic Isayev'in bıçaklama sonrası kaçarken Kaynarca sokakta, cinayet aleti bıçağı ve kanlı ellerini yıkadığı anlar kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden Rahım Ashanakov'un ise yaralı şekildeki son anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
UYUŞTURUCU VE SAHTE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için arama yaptıkları dört farklı adreste ve şahısların üzerinde: şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 38 gram eroin, şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 2,40 gram Afgan sakızı, şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 1.30 gram metamfetamin, İki adet sahte 100 Türk Lirası, bir adet hassas terazi, olayda kullanılan bıçak, Uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen toplamda 1912 dolar ve 3075 TL para, Aliminyum folyo ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.