Bahçelievler’de sokak ortasındaki tartışma cinayetle bitti! Kanlı ellerini ve bıçağı sokakta bulduğu su ile yıkamış

Cinayetle sonuçlanan olay önceki gün saat 16.45 sıralarında Bahçelievler'e bağlı Zafer Mahallesi, Köyüm sokakta meydana geldi. Yabancı uyruklu Rahım Ashanakov, şüpheli şahıslar Novruz Suleymanov ve Meylis İlmiradovic Isayev ile tartışma sonucu çıkan kavgada bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ağır yaralı Ashanakov, önce Yenibosna'da özel bir hastaneye ardından da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah hayatını kaybetti.