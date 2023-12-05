Bahçelievler’de trafikte yol verme kavgası

Olay, 3 Kasım Pazar günü, saat 22.00 sıralarında, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, sürücülerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü.



Motosiklet sürücüsünün yakınlarının da dahil olmasıyla kavgada, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga sırasında bir kişi, zarar vermek istediği otomobilin tavanına çıkarak zıpladı.



Vatandaşların araya girmesiyle son bulan arbede nedeniyle ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sürücüler hakkında işlem yaptı. O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonunu kameralarına saniye saniye yansıdı.



