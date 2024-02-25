Bahis çetesine ‘ters köşe’ operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bahis çetesine yönelik çalışmalar düzenlendi. Ekipler söz konusu çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. 4 aylık çalışmanın ardından polis operasyon için düğmeye bastı. Polisin 'Ters Köşe' adını verdiği operasyonda, bahis çetesi üyelerinin ev ve işyerlerine eşzamanlı operasyon yapıldı. Çete liderinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Bazı çete üyeleri yasadışı bahisten kazandıkları parayla gittikleri eğlence mekânında eğlenirken yakalandı. Aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen çete üyeleri mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, çete üyelerinden 9'unun tutuklanmasına karar verdi. İfadeleri alınan 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.