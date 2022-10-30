’Bahşiş Kutusu’ hırsızı bu görüntülerle yakalandı

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde "Tatlıcı" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerine gece saatlerinde giren bir hırsız, kasadaki beş bin 100 lirayı ve iş yerindeki bahşiş kutusunu çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

"Bahşiş Kutusu" hırsızı bu görüntülerden yakalandı

Olayı R.D. (31) isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Kaçan R.D., kısa süre içerisinde Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Hasan Paşa Mahallesi'nde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen R.D. isimli hırsız "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.