Haberler Yaşam Haberleri Bakan Bak’tan şampiyon karateciye taziye mesajı
Giriş Tarihi: 1.3.2024 09:45 Son Güncelleme: 1.3.2024 10:02

Bakan Bak’tan şampiyon karateciye taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli karateci 20 yaşındaki Emir Buğra Gencan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bakan Bak’tan şampiyon karateciye taziye mesajı

Bursa'da 1 hafta önce motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Milli takım ve Bursa Büyükşehir Belediye sporcusu Emir Buğra Gencan vefat etti. Gençlik ve spor Bakan Osman Aşkın Bak, genç karatecinin vefatı sonrası bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, "Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde mücadele eden 20 yaşındaki milli karatecimiz Emir Buğra Gencan'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Vefat eden sporcumuza yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve karate camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bak’tan şampiyon karateciye taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA