Bakan Bayraktar: Başbağlar da eli kanlı katiller emellerine ulaşamadı

Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve Şehitlerimiz için dualar edilmesiyle devam eden törende, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmak üzere devlet büyükleri, siyasiler ve bürokratların gönderdiği mesajlar okundu.

Daha sonra Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akpınar, 31 yıl önce yaşananlardan ötürü başta Başbağlar şehitleri olmak üzere ülkemizde yaşanan tüm faili meçhul davalarda adaletin tecelli etmesini isteyerek; "Yaşanan acılara rağmen 'vatan sevgisi imandandır' düsturu ile vatanımız, bayrağımız ve dinimiz için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Hain terör örgütünün muhakkak kökü kazınacak, ülkemiz ve yüce milletimiz bu terör belasından kurtarılacaktır diyerek konuşmasını yapan Erzincan Belediye başkanı Bekir aksun; Bizler bir kilimin desenleriyiz. Farklılıklarımızı zenginliklerimiz olarak görür, ona göre yaşarız. "Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır" hadisi şerif-i şiarımızdır. Son yurdumuzun neresinde olursa olsun aramıza ayrılık tohuma ekmek isteyenlere karşı hep birlikte omuz omuza mücadele etmeli, kardeşlik hukukumuza zeval getirmemeliyiz.

"ŞEHİTLERİMİZİN ACISINI DÜN GİBİ YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUM"

Ezan saati katliam planlayanlar kadın, erkek, çocuk ayırt etmeden, savunmasız vatandaşlarımızı kahpece kurşuna dizenler, evlerimizi ateşe verenler 33 vatandaşımızı şehit etmiş, 30 tane kadını dul,100'e yakın evladımızı yetim bırakmıştır. Ama unutmasınlar ki! Geride kalanlar bize önce Allah'ın, sonra şehitlerimizin emaneti, başımızın tacıdır. Biz dün olduğu gibi bugünde hep birlikte buradayız.

BAŞBAĞLAR'DA KURŞUNU SIKAN VE İÇİMİZİ KANATAN KİM İSE BU MİLLETİN FERDİ OLAMAZ

Ardından konuşmasını yapan Vali Hamza Aydoğdu, Başbağlar'da yaşanan katliamın birlik ve beraberliğimize yapılan bir saldırı olduğuna vurgu yaparak; "Bizim milletimiz Atatürk'ün tarifinde, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' şiarıyla hareket edip, kendini Türk hissedebilen milletimiz tarihin hiçbir safhasında Ergenekon'dan Adriyatik'e kadar, üç kıtada at koşturduğu dönem dahil ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi dahil, hiçbir zaman zulmetmemiş bir millettir. Madımak'ta canlarımıza kıyan yüreklerimizi yakan kim ise, Başbağlar'da kurşunu sıkan ve içimizi kanatan kim ise bu milletin ferdi olmaz, olamaz. Çünkü bu milletin fertleri hiçbir zaman mazluma silah çekmemiştir. Mesele vatan, millet olmadığı müddetçe silah çekmemiş, cana kıymamış, hak hukuk olmadığı müddetçe böyle bir hareket içine girmemiştir." dedi

Vali Aydoğdu konuşmasının devamında, Allah bir daha milletimize böylesine acılar yaşatmasın diyerek, vatanımızın hiç bir zaman bölünmeyeceğini Aziz Şehitlerimizin unutulmayacağını belirterek, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

Son olarak konuşan Erzincan in Fahri hemşerisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Alpaslan Bayraktar: "on yıllardır ülkemizi bölmeye çalışan, birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmak isteyen güçlerle mücadele ediyoruz. Bu güçlerin taşeronluğunu yapan PKK son kırk yılda vatandaşlarımıza güvenlik güçlerimize saldırarak binlerce canımıza kıydı. Işte bu hain terör örgütü bundan tam otuz 31 yıl önce bugün Erzincan ilimizin Kemaliye ilçesine bağlı bu köyde Başbağlar köyünde dünyanın gördüğü en alçak ve en insanlık dışı saldırılardan birini düzenledi. PKK'lı teröristler akşam namazını kılmak için köy camisine giden vatandaşlarımızı meydanda toplayarak onları katletti, boşuna düşmedi. Köy camisini okulu, köydeki evlerin tamamını ateşe verdiler. Ve toplam otuz üç vatandaşımızı maalesef şehit ettiler. Burada çıkılan kurşunlar elbette sadece burada köylülerimizi değil ama insanlığı, insanlığın vicdanını ve tüm milletimizi hedef aldı. Yaşanan bu elim olayların ardından Başbağlar, yaşadığı bu büyük acıya, birliğimize, bütünlüğümüze, kardeşliğimize sıkılan kurşunlara rağmen korkmadı metanetini korudu ve teröre asla boyun eğmedi. Bu toprakları ana yurdu, ata yurtlarını terk etmedi, terk etmeyi bir kez bile düşünmedi. Ve hiçbir provokasyona kapılmadan devletine güvenmeye devam etti. Allah'a hamdolsun millet Olarak biz bu oyunlara gelmedik ve bu sayede bu eli kanlı örgüt, bu eli kanlı katiller kirli amaçlarına ulaşamadılar. Ancak bizim millet olarak her daim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zira birliğimizi ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyen güçler asla durmuyorlar ve durmayacaklar. Bu yüzden ülke olarak birlik ve beraberliğimizi daha çok güçlendirmemiz, birbirimize daha sıkı, daha yakın olmamız gerekiyor aramıza nifak tohumları ekmek isteyen, şer odaklarına fırsat vermememiz gerekiyor. Ülkemiz üzerinde karanlık emelleri olanlar şunu çok iyi bilmeliler ki bu köprü devlet ve bu aziz milletimiz var oldukça asla ve asla bu emellerine Ulaşamayacaklar. Otuz bir yıl önce yaşadığımız bu elim olayın elbette acıları hala taze, hala dün gibi yüreğimizde" dedi.

Konuşmaların ardından köyde bulunan Şehitlik anıtında duaların yapılmasından sonra, Başpınar Köyü'nde bulunan Şehitliğe geçen protokol mensupları ile vatandaşlar, burada Başbağlar Şehitlerinin mezarlarına karanfiller bırakarak dualar ettiler.

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, çevre il milletvekilleri Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.