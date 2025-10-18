Bakan Bayraktar Şırnak’ta şehit aileleriyle bir araya geldi!

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, kara yolu ile Şırnak Valiliğine geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bayraktar, Vali Ekici ile bir süre görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Terörsüz Türkiye Kadınla Mümkün" programına katıldı. Programda şehit aileleriyle bir araya gelen Bayraktar, ailelerin talep ve sorunlarını dinledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü en çok da uğruna can verenlerin hatırasıyla anlam kazanır. Bugün Şırnak Üniversitesi'nde aziz şehitlerimizin kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Gabar'da yanan her üretim meşalesinin ardında bir mücadele, bir fedakârlık ve vatan uğruna toprağa düşmüş evlatlarımızın hatırası var.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Terörsüz Türkiye hedefiyle bu topraklardan acıyı, gözyaşını ve umutsuzluğu silmek; yerine güveni, emeği ve umudu yerleştirmek için çalışıyoruz. Evlatlarını vatan toprağına emanet eden ailelerimizin metaneti ve vakur duruşu, yürüdüğümüz yolda bize güç veriyor.

Ülkemiz için gözünü kırpmadan şahadete yürüyen tüm aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kıymetli ailelerine hürmetlerimi sunuyorum.