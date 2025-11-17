Bakan Bolat: “Muz üreticilerimizin lehine daha sert tedbirler alacağız”

Görüşmede, özellikle bazı zincir marketlerin "Yerli ve Milli Ürün" vurgusuna rağmen raflarında ithal muz bulundurmaya ağırlık vermesi eleştirildi. Ayrıca Hatay ve Antalya'da üretilen bazı muzların Hal Kayıt Sistemi'nde "Anamur Muzu" olarak gösterilerek marka değerinin zedelendiği belirtilerek, bu sorunun da giderilmesi talep edildi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, üreticilerin taleplerini dikkatle dinlediklerini belirterek, "Üreticimiz müsterih olsun. Üreticimizin lehine daha sert tedbirler alacağız. Konunun bizzat takipçisiyiz." mesajını verdi. Bakanlığın, üreticilerden gelen raporun ardından İthalat Genel Müdürlüğü bünyesinde konuyu teknik olarak incelemek üzere özel bir komisyon görevlendirdiği öğrenildi. Bu adım, Anamur ve Bozyazılı muz üreticileri tarafından "umut verici bir gelişme" olarak değerlendirildi.

Muzda yoğun hasat dönemine girilmesiyle birlikte yerli ürün fiyatlarının maliyetin altına düşmesi üreticileri çıkmaza sürükledi. Üreticiler, zincir marketlerin ithal muz tercih etmesinin yanı sıra, ithalat fiyatları artmasına rağmen güncellenmeyen sabit gümrük vergilerinin yerli üretimi zor durumda bıraktığını ifade ediyor. Geçmiş yıllarda uygulanan yüksek gümrük vergilerinin düşürülmesi ve yerine getirilen maktu vergi sisteminin güncel koşullar karşısında yetersiz kaldığı vurgulanıyor.

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş'ün başkanlığındaki heyet, Bakan Bolat'a sundukları kapsamlı raporda, ithal muzda ton başına uygulanan 600 dolarlık maktu gümrük vergisinin 1.350 dolara yükseltilmesini talep etti. Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde gümrükteki koruma oranının yeniden %145 seviyelerine çıkarılması, böylece hem yerli muzun haksız rekabete karşı korunması hem de üreticinin alın terinin güvence altına alınması hedefleniyor.