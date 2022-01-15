Bakan Derya Yanık: Hayat hakkı siyasete alet edilmemeli

Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edildi.



Bakanlığın talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar verdiği aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocukları her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmekte kararlı oldukları belirtildi.



SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRİLDİ



İntiharın bir sorun çözme biçimi olmadığını altını çizerek ifade eden Bakan Yanık, "Çünkü bizim çalışmalarımız maalesef intiharın örneksenen bir davranış biçimi olduğunu gösteriyor. O yüzden Enes Kara'nın vefatından sonra onunla ilgili yazılan yorumlara bakınca öykünme yaşadık, endişelendik. Bu olayda ne yazık ki tipik bir aile içi iletişimsizlik görüyoruz. Bazı durumlar siyasetin politik duruşlarımızın ideolojilerimizin çok dışındadır.



Bunlara malzeme edilemeyecek kadar kıymetlidir. Enes Kara ya da benzeri olayları değerlendirirken ya da kadın cinayetlerini konuşurken ideolojik kimlikleri bir kenara bırakıp insan olarak ve bu toplumun bir ferdi olarak bakmalıyız. Enes Kara olayı malzeme haline getirildi. Bunun sebepleri ve sonuçları üzerinde düşünmeliyiz" diye konuştu.