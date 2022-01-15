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Giriş Tarihi: 15.1.2022 12:02

Bakan Derya Yanık: Hayat hakkı siyasete alet edilmemeli

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Bakan Derya Yanık: Hayat hakkı siyasete alet edilmemeli

Elazığ'da intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharından önce çektiği videonun sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından söz konusu videonun özendirici olma ihtimali üzerine yasal girişimde bulunuldu. Bakan Derya Yanık, gencecik ve başarılı bir evladı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti. Bu tarz olaylara siyasi kimliği bir yana bırakıp bakılmalı diyen Yanık, hayat hakkının siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edildi.

Bakanlığın talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar verdiği aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocukları her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmekte kararlı oldukları belirtildi.

SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRİLDİ

İntiharın bir sorun çözme biçimi olmadığını altını çizerek ifade eden Bakan Yanık, "Çünkü bizim çalışmalarımız maalesef intiharın örneksenen bir davranış biçimi olduğunu gösteriyor. O yüzden Enes Kara'nın vefatından sonra onunla ilgili yazılan yorumlara bakınca öykünme yaşadık, endişelendik. Bu olayda ne yazık ki tipik bir aile içi iletişimsizlik görüyoruz. Bazı durumlar siyasetin politik duruşlarımızın ideolojilerimizin çok dışındadır.

Bunlara malzeme edilemeyecek kadar kıymetlidir. Enes Kara ya da benzeri olayları değerlendirirken ya da kadın cinayetlerini konuşurken ideolojik kimlikleri bir kenara bırakıp insan olarak ve bu toplumun bir ferdi olarak bakmalıyız. Enes Kara olayı malzeme haline getirildi. Bunun sebepleri ve sonuçları üzerinde düşünmeliyiz" diye konuştu.

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Bakan Derya Yanık: Hayat hakkı siyasete alet edilmemeli
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