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Giriş Tarihi: 21.4.2022 17:29 Son Güncelleme: 21.4.2022 17:43

Bakan Derya Yanık Zonguldak’ta

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Bakan Derya Yanık Zonguldak’ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaretler kapsamında Zonguldak’a geldi.

Bakan Yanık, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, ve protokol tarafından karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a karşılama anında çocuklar tarafından çiçek verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, valilik anı defterini imzaladıktan sonra makama çıkıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a Asa hediye etmesinin ardından ziyaret basına kapalı olarak devam etti.

BAKAN YANIK, ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Valilik ziyaretinin ardından Gazipaşa'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret ettiği esnaflara durumlarını soran Bakan Yanık, sokaktaki çocuklara da hediyeler takdim etti.

Bu arada, bir vatandaş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ile selfi yapmak isterken, Bakan Yanık vatandaşın elinden telefonu alarak kendisi selfi çekti.

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Bakan Derya Yanık Zonguldak’ta
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