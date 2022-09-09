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Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:20

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu: Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müzekart uygulamasının burada da geçerli olacağını belirten Bakan Ersoy, yıl sonuna doğru çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

DHA
Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nde incelemelerde bulundu: Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet nasıl ileriye gidecek. Bilime uygun şekilde yapalım, doğrular nasıl olsa çıkar. Burada da aynı tahmin ettiğimiz oldu." dedi.

"YIL SONUNA DOĞRU ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAĞIZ"

Müzekart uygulamasının burada da geçerli olacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Restorasyonda 2. Mahmud dönemi baz alındı" ifadelerini kullandı.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Ersoy, sabah saatlerinde Kız Kulesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, Kız Kulesi'nin Mart 2023'te açılacağını belirtti.

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Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu: Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız
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