Bakan Ersoy: Vuslat törenleri bu yıl ilk kez Karaman’da başlayacak

Hazreti Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıldönümü etkinlik takvimi İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım programında kamuoyuyla paylaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Konya Valisi İbrahim Akın, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay'ın katıldı. Tanıtım toplantısında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat birimlerinin sanatkarları ile Türkiye'de tasavvuf felsefesi ve Mevlana üzerine çalışmalarıyla tanınan saygın akademisyenlerin katılımıyla 11 gün sürecek programın ayrıntıları anlatıldı.

'MEVLANA'YI ANMAK KADAR ANLAMAK DA ÖNEMLİ'

Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmasında, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu yıl da hikmetleri ve düşünceleri ışığında Hazret-i Mevlana'yı 11 gün sürecek meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, Sema Mukabelesi ve farklı etkinliklerle anmakla kalmayıp anlamaya da çalışacağız" dedi.

Bakan Ersoy, Mevlevilik kültürünün Türk kültür mirası içindeki yerini vurgulayarak, "Mevlana'nın yolundan gidenlerin bir hayat anlayışına dönüştürdüğü 'Mevlevilik' kültürünün bizlere armağan ettiği değerler arasında; kendine has adab ve erkanı, özel musikisi ve edebi külliyatı ile 'Sema' geleneği, hiç şüphesiz benzersiz bir yere sahiptir. Türk kültürünü oluşturan ve besleyen birçok unsur gibi, bu geleneğin ve mirasın korunması da Bakanlığımızın başlıca sorumluluğu arasındadır" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Mevlana'nın düşünce dünyasının doğru aktarılmasının önemine işaret ederek, "Mevlevi Sema Mukabelesi UNESCO nezdinde 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne 2008 yılında ülkemiz adına kaydettirilmiştir. Mevlana'yı anmanın yanında meselenin bir diğer önemli yanı da onu doğru anlamaktır. Ve aynı zamanda buna bağlı olarak da doğru anlatmaktır. İşte bu sebeple her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz anma etkinliklerinin yanında Mevlana'nın doğru anlaşılması ve doğru anlatılması çabasıyla da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANADOLU ERENLERİNE İLGİ ARTIYOR'

Bakan Ersoy, "Dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle farklı milletlerden ve kültürlerden insanlara Mevlana düşüncesini ve felsefesini anlatıyoruz. Onun eserlerinin yabancı dillere çevrilmesini sağlıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle dünyanın çok farklı ülkelerinde insanlar Anadolu erenlerimize karşı ciddi bir ilgi ve alaka içerisindedirler. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşı Veli'nin, Ahmet Yesevi'nin sesleri çok farklı coğrafyalarda yankılanmaya başladı. Zaman değişti ama Yunus'un, Hazret-i Mevlana'nın asırlar önce kaleme aldığı eserler tesirini hiç kaybetmedi. Bu sesin daha güçlü ve etkili şekilde yankılanması, Anadolu'da yakılan meşalenin aydınlığından daha fazla insanın nasiplenmesi için biz Hazreti Mevlana'yı anlamaya, anlatmaya, tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

'TÖRENLERİ BU YIL KARAMAN'DA BAŞLATIYORUZ'

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bu kapsamda Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı topluluklarla Hazret-i Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri başta olmak üzere, Mevlana'nın eşsiz fikir dünyasını ve öğretisini, sevgi ve hoşgörüsünü yaymak, bu vesileyle milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek hedefleriyle faaliyetler yürütülmektedir. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni, bu yıl bir ilk olmak üzere, 6 Aralık Cumartesi günü, Mevlana'nın validesi Mümine Hatun'un Karaman'da Aktekke Camii'nde bulunan kabrinde; 'Mader-i Mevlana' etkinliği ile başlatıyoruz" dedi.

'ZİYARETÇİLERİMİZİ SAYISIZ ETKİNLİK BEKLİYOR'

Bakan Ersoy, "Bu 11 günlük süre zarfında ziyaretçilerimizi, günün erken vakitlerinden itibaren konserleri, Mesnevi Sohbetleri, konferanslar, sergi etkinlikleri ve Mevlevi yaşam biçimi ve tasavvuf yolunun 'öz'ünü ifade eden 'Sema Mukabelesi'ni, aslına uygun ve bu kültürel mirasa yakışır bir icra düzeyiyle idrak edebilmek adına sayısız etkinlik bekliyor" diye konuştu.

Ersoy, çocuklara yönelik programlara da değinerek, "Bu yıl çocuklarımıza yönelik etkinlikler de planladık. Minik misafirlerimizi Mesnevi'den seçilmiş birbirinden güzel hikayelerle buluşturacağız. Programın bir müstesna başlığı da, yakın zamanda ebediyete irtihal eden, Türk müziğinin abide şahsiyetlerinden, kültür dünyamıza değerli eserler ve öğrenciler armağan eden Kutbu'n-Nayi merhum Niyazi Sayın Hocamız anısına düzenlediğimiz 'ney meşki' etkinliğimizdir" ifadelerini kullandı.

'TGA İLE 200 ÜLKEDE TANITIM YAPIYORUZ'

Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz Konya'da düzenlenen bu etkinlik dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Mevlana'nın felsefesi, öğretileri yüzbinlerce insanı her yıl Konya'ya çekiyor. Bu ilgi Şeb-i Arus zamanında daha da artıyor. Bizler de bu atmosferi daha iyi tanıtabilmek adına Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı da harekete geçirdik. TGA ile 200'e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz ve GoTürkiye platformu ile milyonlarca takipçiye ulaşabiliyoruz. Hazırlanan özel bir tanıtım filmi ile etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

'MÜZEHHEP MESNEVİLER SERGİSİ RAMİ'DE AÇILIYOR'

Ersoy, "Bu yıla özel bir başka etkinliğimizi ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Alanındaki ilk ve en kapsamlı etkinlik olan 'Müzehhep Mesneviler Sergisi' ile yetmiş müzehhep Mesnevi nüshasını bir araya getirdik ve Aralık ayı içinde Rami Kütüphanemizde sergilemeye başlayacağız. Bu sergi ile ziyaretçilerimizin Mesnevi'nin 7 yüzyılı aşan yolculuğuna hattatlar ve müzehhipler tarafından ortaya konan nüshalarla tanıklık etmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

'VUSLATIN 752'NCİ YILININ HAYIR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM'

Bakan Ersoy, "Etkinliklerimizde yer alan tüm sanat kurumlarımızı, seçkin sanatkarlarımızı ve değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın'a da değerli iş birliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu erdem, ilke ve değerleri anımsatmak adına; tüm insanlığı refah, huzur ve saadete ulaştırmaya vesile olacak bu güzide değerleri yeniden hatırlamak üzere; Vuslat'ın 752. Yılı'nın hayır, güzellik ve mutluluklara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.