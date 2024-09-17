Bakan Göktaş: Çocukların mutluluğu, ülkemizin gelişiminin teminatıdır

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi ile sadece fiziki bir alan oluşturmadık, aynı zamanda çocuklara umut dolu bir gelecek sunduk. Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, her bir çocuğumuzun kalbine sevgi ile dokunacağı anılar biriktirmesi için bir fırsat olacak" dedi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK ÇOK ÖNEMLİ

Çocukların gelişimlerini desteklemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Devlet olarak çocukların yaşam standartlarını iyileştirme ve eşit imkanlar sağlama hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu, ülkemizin gelişiminin teminatıdır. Onlara iyi bir eğitim vermek ve güvenli bir ortam sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yeni hizmet modelleri ile çocuklarımızın gelişimlerini destekleme yolunda önemli adımlar attık. Türkiye genelinde 14 bin 659 çocuğumuz koruma altında. Hatay'da iki çocuk evleri sitesi ile 62 çocuğa bakım hizmeti sunacağız. Bu yeni yaşam alanı, 80 çocuğun hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak," diye konuştu.

BURADA GÜZEL BİR İŞBİRLİĞİ VAR

Bakan Göktaş ayrıca merhum Serdar Demir'in anısına da vurgu yaparak, "Bu tesisin temel düşüncesi ona aittir. Hiçbir zaman yaşanacak bir deprem öngörmemişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca bu projenin hayata geçirilmesinde TUSAŞ ve Mutlu Hayatlar İyilik Derneği'nin de güzel bir işbirliği var. Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi hem Hatay'ımıza hemde ülkmize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

MASATLI: ÇOCUKLARIMIZ BİZE EMANET

Hatay Valisi Mustafa Masatlı depremlerin ardından kentte yürütülen çalışmalara değinerek; "Öksüz ve yetim çocuklarımızı yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Onları devletimizin şefkatinde geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz." dedi. Vali Masatlı, "Yüreğimizdeki Işık" projesi ile öksüz ve yetim çocukların yanında olacaklarını da ifade etti.

GÖRDÜN: SERDAR DEMİR'İN HAYALİYDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Projenin, 3 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'in hayali olduğunu söyledi. Görgün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk anından itibaren tüm imkanlarla milletin hizmetinde olduklarını belirterek; "Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi 80 çocuğu ağırlayacak. Sitede yeşil alan, spor salonu, bilgisayar odası, atölye, basketbol, voleybol, plaj voleybolu, tenis, badminton ve golf sahaları yer alıyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıldı. Açılışın ardından çocuk evleri sitesini gezen Bakan Göktaş, partisi'nin Türkiye Buluşmaları adlı toplantısına katılmak üzere siteden ayrıldı.