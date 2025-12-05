Bakan Göktaş: “Milletimize, aile bağlarımıza sıkı sıkı sarılalım”

'CEZAYİR'DEN BİR DEVLET NİŞANI ALDIM, CEZAYİR DEVLETİ İLK DEFA BİR BÜYÜKELÇİYE DEVLET NİŞANI VERDİ'

Göktaş, "Nihayetinde inancıma, kimliğime ve beni ben yapan değerlere sıkı sıkı bağlı kaldım çocuklar. Sizler de ileride nerede olursanız olun. Bakın, nereden geldiğinizi asla unutmayın. Ben hala giderim o markete, o kasiyerliği yaparım. Sizler de nereden geldiğinizi asla unutmayın. Bu sizin hayatınıza çok büyük tecrübeler katacak, çok büyük yeni vizyonlar katacak. Nereden geldiğinizi asla unutmayın. Belki ileride bir CEO olacaksınız, mucit olacaksınız, mühendis, doktor, belki uzaya gideceksiniz ama o geldiğiniz evi, aileyi, ortamı asla unutmayın. Bu sizin kimliğinizi yükseltir, sizi siz yapar. Dolayısıyla pergelin bir ayağını her zaman değerlerinize sabitleyin. Kim olduğunuzu asla unutmayın ve özellikle değerlerinizden hiçbir şekilde vazgeçmeyin. Daha sonrasında 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız beni Cezayir'e atadı ve 1 Ocak 2020'de Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atanan ilk Türk kadın büyükelçisi oldum. 2019 yılında Cezayir'den bir devlet nişanı aldım. Cezayir devleti ilk defa bir büyükelçiye devlet nişanı verdi, o da bizlere nasip oldu çok şükür. Ve Haziran 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız beni buraya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görevlendirdi. Şunu söylemek istiyorum gençler: Ailenize, milli kimliğinize, inanç köklerinize sıkı sıkı sarılın. Kim olduğunuzu unutmayın, hep kendiniz kalın. Biliyorsunuz dünyada her şey bireyselleşmiş. Kimse artık herkes kendini çok özel sanıyor. Herkes çok değerli, herkesin çok şımarık, talepleri var. Herkes her şeyin en iyisini biliyor. Sosyal medya bize dünyayı çok farklı yansıtıyor. Ama unutmayalım ki o elimizdeki o dijital, telefon, tablet bize gerçek dünyayı asla yansıtmıyor. O sanal dünya bizi biz yapmaz. Sadece başkasının sanal hayatını özendirir. O hayat da gerçek değildir. Dolayısıyla şu anda aşırı bireyselleşmiş, bencilleşmiş, yalnızlaşmış bir insan olarak, aile olamayız, millet olamayız. Bizler de dün olduğu gibi, bugün de, yarın da her daim değerlerimize, milletimize, aile bağlarımıza sıkı sıkı sarılalım" diye konuştu.