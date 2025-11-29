Bakan Göktaş Tekirdağ’da: 2 yeni sosyal hizmet yatırımının temeli atıldı

Törende konuşan Bakan Göktaş "Bu dönüşümün merkezine insanı, aileyi ve toplumsal huzuru yerleştirdik" diyerek son 23 yılda yürütülen sosyal devlet adımlarının altını çizdi.

Yeni merkezlerle beraber; özel gereksinimli bireyler için engelsiz yaşam hizmetleri, sosyal hizmet desteği ve toplumun her kesimine dokunan destek modelleri hedefleniyor. Göktaş, "Sosyal devlet sadece bir hizmet mekanizması değil; gönüllere değen, hayatı kolaylaştıran ve ihtiyaç anında vatandaşının yanında duran bir dayanışma iradesidir" diyerek projelerin Tekirdağ'a yol açacağı kazançlara dikkat çekti. Yeni yatırımların, ihtiyaç sahiplerine ulaşımın kolaylaşması bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi.