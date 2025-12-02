Bakan Işıkhan’dan asgari ücret için yeni teklif! Ara formül için çalışmalar başladı

Yeni yılda asgari ücretin belirlenmesi için kritik süreç başladı. Aralık ayının gelmesiyle gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Kritik toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü. Işıkhan ile Atalay'ın görüşmesinin ardından bakanlık, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi için çalışmaları başlattı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü. Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşan öneriyi Atalay'a sundu.
KOMİSYONUN YAPISINDA DEĞİŞİKLİK
Işıkhan ile Atalay arasındaki görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden yapılandırılması için çalışma başlattı.
Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek. Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısı 1'e kadar düşürülecek.
ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR
Asgari ücret için ilk olarak Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini öne çıkıyor. TCMB'nin yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL olarak hesaplanıyor.
Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre ise net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkıyor.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı. Buna göre ise asgari ücret 30 bin TL bandına yaklaşacak.
ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT HESAP TABLOSU
Hesaplamalar doğrultusunda asgari ücret net-brüt hesaplaması şu şekilde:
- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL
- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL
- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL
- Yüzde 31 zamla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL,