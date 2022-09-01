Haberler Yaşam Haberleri Bakan Karaismailoğlu metro için tarih verdi
Giriş Tarihi: 1.9.2022 17:10 Son Güncelleme: 1.9.2022 18:15

Bakan Karaismailoğlu metro için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında, bundan altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete alacağız." dedi.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Bakan Karaismailoğlu metro için tarih verdi

Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı-Halkalı metro şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki test sürüşüne katılan Karaismailoğlu, havalimanı şantiyesinde, metro hattında gelinen noktaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi: "Sabah Kağıthane'den metromuza binerek havalimanımıza geldik, metromuzu test ettik, herhangi bir problemimiz yok. Sinyalizasyon, sertifikasyon süreçleri devam ediyor, testlerimiz devam ediyor. Hedefimiz kasım ayı itibarıyla İstanbul Havalimanı'na bütün vatandaşlarımızın metroyla ulaşmaya başlamasını sağlamak. Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında, ondan altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete alacağız.

Bu hattımızın devamı olan İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı ve Marmaray'la birlikte Küçükçekmece bağlantısını 2023 itibarıyla bitirerek, 32 kilometre artı 37 kilometre, yani yaklaşık 70 kilometrelik metro hattını, İstanbul'un Avrupa Yakası'nı çepeçevre saran metro hattının tamamını 2023 yılı içinde bitirerek milletimizin hizmetine sunmanın heyecan içerisindeyiz."

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de Bakan Karaismailoğlu ile birlikte test sürüşüne katılarak şunları söyledi: ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakan ve milletvekillerimize; ilçemize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Yeni metro hattımız ile birlikte Kağıthane, İstanbul'da ulaşımın nirengi noktası olacak. Bu da Kağıthane'nin her anlamda değerine değer katacak.''

EN ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere müjde: Başvuru süresi uzatıldı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor?
GSB kura sonuçları isim listesi sorgulama: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları nihai isim listesi belli oldu mu?
YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 YKS ek tercih tarihleri bekleniyor!
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
SON DAKİKA: GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı! 2022 GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI 2022: ÖSYM KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Karaismailoğlu metro için tarih verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA