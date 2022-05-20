Bakan Kasapoğlu Kadın Milli Boks Takımı ile bir araya geldi: Türkiye’nin adını zirveye kazıdılar

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye oynadığını aktaran Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen emekler, yatırımlar ve özveriyle gelinen nokta hamdolsun hepimizi gururlandırıyor. Kadın odaklı spor diyoruz. Fırsat eşitliğini ne kadar ciddi bir şekilde odak aldığımızın, ilkelerimiz, stratejilerimiz ve politikalarımızla yolumuza nasıl güçlü devam ettiğimizin en güzel resmi bu. Bu resimle gurur duyuyorum. Bu resmi, tabloyu, sevinci, mutluluğu büyütme ve güçlendirme adına spor camiamızla el ele vererek daha güçlü ve başarılı yarınlara yürüyeceğiz. Her bir sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum. Milletimizi bu anlamlı ve güzel başarıyla mutlu kıldıkları için hepsine gönülden teşekkür ediyorum."