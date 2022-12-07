Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız

''BİR DEVRİM YAZDIK VE O DEVRİMLE ÜNİVERSİTE HARÇLARINI TARİHE GÖMDÜK''

20 yıl önce Türkiye'de gençlerin üniversite sorunu olduğunu, her gencin üniversiteye gidemediğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

''Biliyorsunuz rakamları, istatistikleri. Öncelikli olarak her şehre üniversite kurduk. Her şehirde birden fazla üniversite var. Bu, bizim için fırsat eşitliğinin en önemli başlangıcıydı. Gençlerimizin sesine kulak verdik. Hamdolsun artık pek çok gencimiz 20 yıl öncesine göre kıyasladığımızda üniversiteyi hayal olmaktan öte bir yaşam biçimi olarak istediği üniversiteye, hayallerine kavuştu. Bununla birlikte yıllar boyunca Türkiye'de protestolara şahit olduk. Belki o protestolara içinizde katılanlar da var. Harçlara hayır diyorlardı. Bu ülkenin hiçbir genci maddi imkânsızlığından dolayı üniversiteye gitmekten mahrum kalmasın diye yine bir devrim yazdık ve o devrimle üniversite harçlarını tarihe gömdük. Bugün artık yeni nesil gençler harçlardan bir haber. Ücretsiz bir üniversite ile hamdolsun bir aşama kaydettik.''

Bakan Kasapoğlu, bakanlığına bağlı öğrenci yurtları hakkında bilgi verirken, şunları kaydetti:

''20 sene önce gençler üniversiteye girebilse dahi barınacak yer bulamıyorlardı. Üniversite okumaya gittikleri şehirlerde, varsa akrabalarının yanında kalabiliyor, yoksa büyük zorluklar içerisinde okullarını bitirmeye çalışıyordu. Mevcut yurtların ise hem altyapı, hem kapasite, hem konfor, hem de planlama açısından büyük eksiklikleri vardı. AK Parti göreve geldiğinde bu ülkede sadece 190 adet öğrenci yurdu vardı. Hamd olsun bugün bu sayı 800… Köhne yapıların da tamamını yıkıp yenilerini inşa ederek bu noktaya geldik. Hamd olsun bugün yurt kapasitemiz 850 binden fazla…''