Paylaşımda yer alan grafiğe göre, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için 34 milyon 84 bin 579 lira, uzman eller projesi için 13 milyon 521 bin 975 lira, et regülasyonu desteği için 8 milyon 455 bin lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alım desteği için de 4 milyon 455 bin 200 lira aktarılacak.