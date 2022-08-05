Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor! Tarımsal destek ödemesi hesaplara yattı mı, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:48 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:49

Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor! Tarımsal destek ödemesi hesaplara yattı mı, ne kadar oldu?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yaptı ve çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını duyurdu. 60,5 milyon liralık destek ödemesinin yapılacağının açıklanmasının ardından “Tarımsal destek ödemesi ne kadar? Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tarımsal destekleme ödemesi ile ilgili merak edilenler.

Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor! Tarımsal destek ödemesi hesaplara yattı mı, ne kadar oldu?

Çiftçilere destek amaçlı verilen tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından geldi. Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından "60 milyon 516 bin 754 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." paylaşımında bulundu. Peki; Tarımsal destek ödemesi ne kadar? Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? İşte yanıtı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 60,5 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını ifade etti.

Kirişci, sosyal medya hesabından "60 milyon 516 bin 754 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." paylaşımında bulundu.

Paylaşımda yer alan grafiğe göre, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için 34 milyon 84 bin 579 lira, uzman eller projesi için 13 milyon 521 bin 975 lira, et regülasyonu desteği için 8 milyon 455 bin lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alım desteği için de 4 milyon 455 bin 200 lira aktarılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor! Tarımsal destek ödemesi hesaplara yattı mı, ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA