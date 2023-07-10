Bakan Koca: Bartın’daki selde 2 yaralının tedavisi devam ediyor

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Selden etkilenen Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle sahada sel felaketi ile ilgili acil sağlık ihtiyaçları karşılanmış, ayrıca 112 birimleri ve UMKE ekipleri ile hastanelere 68 vaka nakil olmuştur. Hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir. Bartın'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Koca, Zonguldak'ta selden etkilenen Devrek Devlet Hastanesi acil servisinin de kısa bir aradan sonra hizmet vermeye başladığını söyleyerek, "Başvurular arasında selden etkilenmiş hastamız bulunmuyor. Gökçebey ilçesinde su baskını sebebiyle kurulan acil müdahale ünitesine sınırlı sayıda hasta başvurmuş, bunlar arasında selden etkilenme nedeniyle acil müdahale ünitemize başvuran hasta olmamıştır. 1 hasta ise KOAH nedeniyle sevk edilmiştir. Zonguldak'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" diye konuştu.