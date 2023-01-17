Haberler Yaşam Haberleri Bakan Koca'dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi
Giriş Tarihi: 17.1.2023 22:58 Son Güncelleme: 17.1.2023 23:15

Bakan Koca'dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi

Mardin'de nöbet ve beyin kanaması geçiren, Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Jiyan bebekle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sevindiren haber geldi. Bakan Koca, küçük bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bakan Koca’dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi

Mardin'in Artuklu ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 günlük Jiyan bebeğe hemofili (kanama bozukluğu) tanısı konulmuştu.

AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Bebeğin Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verilmiş ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Jiyan bebek için kente ambulans uçak gönderilmişti.

Ambulansla hastaneden alınarak Mardin Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmişti.

BAKAN KOCA'DAN SEVİNDİREN PAYLAŞIM

Jiyan bebekle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sevindiren bir paylaşım geldi. Bakan Koca "Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek." açıklamasında bulundu.

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Bakan Koca'dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi
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