Bakan Koca’dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi

BAKAN KOCA'DAN SEVİNDİREN PAYLAŞIM

Jiyan bebekle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sevindiren bir paylaşım geldi. Bakan Koca "Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek." açıklamasında bulundu.