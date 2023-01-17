Bakan Koca’dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi

Mardin'in Artuklu ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 günlük Jiyan bebeğe hemofili (kanama bozukluğu) tanısı konulmuştu.
AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Bebeğin Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verilmiş ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Jiyan bebek için kente ambulans uçak gönderilmişti.
BAKAN KOCA'DAN SEVİNDİREN PAYLAŞIM
Jiyan bebekle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sevindiren bir paylaşım geldi. Bakan Koca "Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek." açıklamasında bulundu.