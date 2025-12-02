Bakan Kurum: 350 bin konut teslim edildi, yeni teslimatlar Aralık’ta

Kahramanmaraş Doğukent şantiyesinde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirde hayata geçirilen yeni uydu kent projeleri ve deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"KAHRAMANMARAŞ MODERN BİR ŞEHİR OLARAK YENİDEN DOĞUYOR"

Bakan Kurum, Altınova'da 550 bloktan oluşan 11 bin konutluk yeni bir uydu kent inşa ettiklerini belirterek, şehrin demografik yapısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak planlanan projelerin Türkiye Yüzyılı şehircilik vizyonunu yansıttığını söyledi. Depremin ilk anından itibaren acıyı da umudu da birlikte yaşadıklarını belirten Bakan Kurum; "Bugün Kahramanmaraş'ımızı modern, çevre dostu ve iklim dirençli bir şehir olarak ayağa kaldırıyoruz" dedi.

11 İLDE 200 BİN İŞÇİ İLE KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Depremin etkilediği 11 ilde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 200 bin işçiyle 7 gün 24 saat çalışıldığını vurgulayan Bakan Kurum, süreç boyunca devlet-millet dayanışmasının örnek bir şekilde ortaya konduğunu belirterek; "Depremin ilk anında bu sokaklarda bu caddelerde acıyı da umudu da hep birlikte yaşadık. Bütün 11 şehirde olduğu gibi deprem üssü Kahramanmaraş'ta da bu acıyı hep birlikte yaşadık. Birbirimize destek olduk, Türkiye olduk, 86 milyon kardeşimizle gece gündüz çalıştık" dedi.

YENİ TESLİMLER ARALIK'TA

15 Kasım'da Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 350 bin konutun vatandaşlara teslim edildiğini hatırlatan Bakan Kurum, Aralık ayı içinde bu rakamın daha da üzerine çıkılacağını belirterek; "453 bin konut ve iş yerinin yüzde 80'ini tamamladık. Söz verdiğimiz gibi Aralık ayında hak sahiplerimize çok daha fazla konut teslim edeceğiz" diye konuştu.

"BİRÇOK ÜLKE BİZİ GIPTAYLA İZLİYOR"

Deprem sonrası ortaya konan çalışmaları "tam bir devlet–millet başarı hikâyesi" olarak nitelendiren Bakan Kurum, Türkiye'nin gerçekleştirdiği yeniden inşa hızının uluslararası alanda da takdirle karşılandığını belirterek, "Dünyanın en hızlı konut seferberliğini hayata geçiriyoruz. Birçok ülke bu süreci gıptayla izliyor" dedi.