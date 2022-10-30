Bakan Murat Kurum’dan İzmir depremi paylaşımı: 1.404 konut ve 289 iş yeri teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da İzmir depreminin 2. yıl dönümünde, yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. Bakanlık, deprem sonrasında Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların bulunduğu alanda 1.404 konutun ve 289 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, teslim edilmeyen konut bağımsız birim adedinin 15, ticari birim adedinin de 10 olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Bayraklı ilçesindeki Şehir Hastanesi'nin olduğu bölgede 2 bin 816 konut ve 60 iş yeri inşaatlarının etaplar halinde devam ettiği ve yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin 2'nci yıl dönümü nedeniyle resmî sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"2 yıl önce bugün! Saat 14.51! 16 saniye! Hiç bir anını unutmadan İzmir'imizde depremin izlerini silmeye çalıştık. Başlattığımız büyük dönüşümle yavrularımızın geleceğe güvenle bakacakları okullar; hemşehrilerimizin sağlıkla oturup çalışacağı ev, iş yerleri inşa ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah memleketimize bir daha deprem acısı yaşatmasın!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da, İzmir depremi sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

117 kişinin yaşamını, 1.034 kişinin yaralandığı 30 Ekim 2020 İzmir depreminin 2'nci yıl dönümünde Bakanlık, Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların bulunduğu alandaki 7 adet proje alanının "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendiğini açıkladı.

Söz konusu "Rezerv Yapı Alanları"nın imar planı değişikliklerinin TOKİ tarafından hazırlanarak Bakanlıkça onaylandığı bildirilen açıklamada, bu alanlarda yapı ruhsat süreçlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğünce tamamlandığı, yapı kullanma belgelerinin 7 adet proje alanının tamamında düzenlenip onaylandığı aktarıldı.