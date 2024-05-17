Bakan Özhaseki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı depremzede Aylin’i ziyaret etti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eşiyle birlikte Aylin karakuş'u Ankara'da kaldığı evde ziyaret etti. Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu diyen bakan Özhaseki; "Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız" dedi.

HİKAYESİ TÜRKİYE'Yİ GÖZYAŞINA BOĞDU

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında 100 bin TL'lik soruya kadar gelen depremzede Aylin Karakuş'un 6 Şubat depremlerindeki acı hikâyesi izleyen herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Ankara'da öğrenimine devam eden Karakuş, 6 Şubat'taki depremlere Hatay'da ailesinin yanında yakalandı. Enkazdan 15 saat sonra çıkarılan Karakuş; annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybetti. Programda duygularını, "Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum." sözleriyle anlatan Karakuş'un hikayesi, tüm Türkiye'yi olduğu gibi Bakan Mehmet Özhaseki'yi de duygulandırdı.

"AYLİN ARTIK HEPİMİZİN BİR EVLADI OLDU"

Bakan Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Karakuş'u Ankara'daki öğrenci evinde ziyaret etti. Bakan Özhaseki ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Aylin'i televizyondaki yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik; hasbihalde bulunduk. Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu. Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız. Rabbim onun da tüm evlatlarımızın da bahtını, kısmetini hayırlı eylesin" dedi.

NEŞE ÖZHASEKİ, GÖLCÜK DEPREMİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bakan Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki de 1999 depreminde ailesinin Gölcük'te olduğunu belirterek, "Sizi çok iyi anlıyorum. Benim ailem de 1999 depremini yaşadı. Kız kardeşim enkazda saatlerce kaldı, kurtarılamadılar. 3 yaşındaki yeğenim beşiğinde kafa travması geçirmişti. Senin gibi o da hayata tutundu, doktor oldu. Evlendi, bir kızı var" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Bakan Özhaseki ve eşi Neşe Hanım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuş, depremin ardından Hatay'a hiç gitmediğini ve Hatay'ın aklında öyle kalmasını istemediğini dile getirdi. Aylin Karakuş, Hatay'ın emin ellerde olduğunu belirterek, "Önceki çalışmalarınızı bildiğim için sizin Bakan olduğunuzu duyunca o zaman Hatay'ın düzeleceğini söyledim." dedi. Aylin Karakuş'un anlattıkları karşısında duygulanan Bakan Özhaseki ve eşi gözyaşlarını tutamadılar. Duygu selinin yaşandığı ziyarette sesi titreyerek konuşan Bakan Özhaseki, Aylin Karakuş'a her zaman yanında olduklarını belirterek, "Hatay'a bir gün birlikte gidelim, orada yapılan çalışmaları siz de görün" dedi.