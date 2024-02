Bakan Özhaseki Malatya’da konuştu

Deprem bölgelerinde hayatın normale dönmesinin en büyük arzuları olduğunu kaydeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, maliyenin mali disiplini sağlamak adına sert tedbirler aldığını ancak konu deprem bölgesi olunca kendilerine hiçbir sınırın tanınmadığını belirtti.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Özhaseki'ye Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve AK Partinin ilçe belediye başkan adayları eşlik etti.

AFAD'ın verilerine göre Malatya'da 69 bin konuta ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Bakan Özhaseki, ihale süreci devam eden konut sayısının ise 54 bin olduğunun altını çizdi.

"BAZI KÖYLER FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNUYOR"

Köy evlerindeki en büyük sıkıntının bazı köylerin fay hattı üzerinde bulunması olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Bugün mesaimizi kadim ilimiz Malatya'da yapıyoruz. Depremden bu tarafa kaçıncı kez geldiğimizi artık hatırlamıyoruz. Ama bir an önce yaraların sarılabilmesi adına müthiş bir mücadele veriyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün de son olarak 'Şimdiye kadar neler yaptık? Eksiklerimiz var mı? Onları nasıl gideririz? Bir an önce hak sahiplerinin konutlarını, iş yerlerini nasıl teslim ederiz' diye birkaç saat toplantımızı devam ettirdik. Biraz önce de sonuçlandırdık. Netice itibariyle Malatya'mızda şu anda AFAD'ın bize bildirdiği 69 bin kadar konut yapılması icap ediyor. Hak sahipliği olarak böyle bir sayı çıktı. Önümüzdeki günlerde, belki mahkemelerden gelen veya başka türlü saiklerle gelen hak sahipliği de biraz daha artacağını düşünürsek, demek ki 70 bin civarında Malatya'mıza, gerek merkezde, gerekse kırsalımızda konut yapmak durumundayız. Bizim başladığımız veya ihale sürecinde olan, devam eden konut sayımız 54 bin kadar oldu. Bunları en geç mayıs ayından başlayarak, her ay birkaç bini teslim etmek üzere bir sene içerisinde de inşallah teslim etmiş olacağız. Geriye 15-16 bin kadar bir eksiğimiz kalıyor. Bunların da 11 bini köy evi olarak önümüzde duruyor. Orada da en büyük sıkıntımız bazı köylerin fay hattı üstünde kaldığından dolayı yeni bir yere geçilmesi. O yeni yerin tespitinin haliyle bizim tarafımızdan zemin etütleri yapılarak, sert zeminler olarak belirlemeye çalışmakla birlikte vatandaşın da köylünün de 'Evet biz buraya geçebiliriz' demesiyle ilgili olduğunu bildiğimiz için uzun bir süreç oluyor bazen. İşte onları bitirdiklerinde de 11 bin köy konutumuzun ihalesini çok kısa süre içerisinde yaparız. Onlara zaten 6-8 ay gibi bir süre veriyoruz. Onlar da bir sene içerisinde bitmiş olur diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"DEPREMİN GEÇMESİNİ BEKLEMİŞ OLACAKLAR"

Artık bir deprem olduğunda vatandaşların pencereden atlamalarına gerek kalmayacak sağlamlıkta evler inşa ettiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "Yeşilyurt'ta ve Battalgazi'de birinde 2 bin 500, diğerinde 3 bin 500 kadar konut eksiğimiz var. Rezerv alanı ilan ettiğimiz bazı yerlerde boşaltabildiğimiz, temizleyebildiğimiz, zemin etüdünü yapabildiğimiz yerlerde o konutların da önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ihalesini yapmış ve başlamış olacağız. Böylelikle bu uzun anlatımın altındaki kısa özet şu; Malatya'mızda 70 bin kadar hak sahibine vereceğimiz konut var. Bunun büyük bir bölümüne başladık. Önümüzdeki 3 ay içerisinde geriye kalanların da bütün formalitelerini bitirip ikmal edip başlamış olacağız. Onları da en geç bir sene içerisinde bitirmiş olacağız. Allah izin verirse, işlerimiz düşündüğümüz gibi normal giderse, gelecek senenin başlarından ortasına kadar Malatya'mızdaki bütün hak sahiplerinin evlerini bitirmiş olacağız. Onları teslim etmiş olacağız. Böylelikle inşallah konutlarından mahrum, uzakta kalan vatandaşlarımızın hepsi sağlam, güvenli, bu depremden daha şiddetli bir deprem gelse bile inşallah gelmez ama ola ki öyle bir şey olsa bile evlerinde huzurla oturabilecekler. Camlardan, kapılardan, pencerelerden kendilerini dışarıya asla atmayacaklar. Kendilerini koruyacak bir alan içerisinde, evlerin içerisinde kalıp depremin geçmesini beklemiş olacaklar. İnşallah hiç kimsenin de burnu kanamayacak" ifadelerine yer verdi.

"BİR SENEYE KALMAZ, TAMAMINI BİTİRMİŞ OLURUZ"

Çarşı merkezinde zemini sağlam hale getirmeye çalıştıklarına vurgu yapan Bakan Özhaseki, "Bulunduğumuz yerde valiliğimizin karşısındaki bizim merkez çarşılarımızın olduğu yer. Orada arkadaşlarımız eskiden beri ifade ediyorlar 22 ayrı esnaf grubu iş yapıyor. Belki biraz Bakırcılar Çarşısı öne çıktı ama Şire Pazarı var, kuyumcular var bütün arkadaşlarımıza burada da iş yerlerini bir an önce teslim edip vermeyi düşündüğümüz için ilk işe başladığımız yerlerden birisi burası. Binlerce fore kazık çakılıyor. Yani zemini sağlam hale getirmeye çalışıyoruz. Yapacağımız yapıları, çaktığımız fore kazıkların üzerine bina ediyor? Çürük olarak gördüğümüz, balçık olarak gördüğümüz zeminleri geçiyoruz. Daha aşağıdaki sağlam zeminlere kazıkları saplıyoruz ve üzerinde de binalarımızı inşa etmeye başlıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi artık zemine kadar yaklaşmış olan, hatta bazı yerlerde geçmiş olan 5 bin 270 kadar bağımsız birimi burada inşa ediyoruz. Bunun büyük bir bölümü, yüzde 90' iş yeri. O iş yerlerini Allah nasip ederse sene sonu gibi veya onu da bir seneye kalmaz, tamamını bitirmiş oluruz. Hatta bir kısmını sene başından önce veririz ana cadde üzerini. Esnaf arkadaşlarımıza oradaki dükkanı olanlara teslim ettikten sonra da ticaret orada başlamış olur. İnşallah burada da bir sene içerisinde esnaflarımız dükkanlarına gelip iş yerlerini açıp bismillah diyerek iş başı yaptıklarında merkezde ayağa kalkmış olur. Deprem olduğu günden bu tarafa emin olun Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bakan arkadaşlarımızın ve diğer devlet görevlilerinin hepsinin büyük bir gayreti var. Hummalı bir çalışma var. 24 saat çalışılıyor desek abartı olmaz. Bizim bakanlık olarak sadece deprem bölgelerinde şu anda bine yakın şantiyemiz var. 110 bin çalışanımız var. Büyük bir orduyla hak sahiplerinin bir an önce gerek evlerine, gerek konutlarına, gerekse iş yerlerine kavuşması için bir gayretimiz var. İnşallah kısa sürede tüm deprem bölgelerinde bunları bitiririz. Hayatı normalleştirmiş oluruz" diye konuştu.

"24 SAAT ESASLI ÇALIŞIYORUZ"

Son olarak 24 saat esaslı gece gündüz çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Bu şehirler kadim şehirler, Malatya'mızda, diğer şehirlerimizde emin olun binlerce yıldır yaşayan insanların burada hatıralarının olduğu, gerçekten övündüğümüz iftihar ettiğimiz kadim şehirlerimiz. Bu şehirlerimizde hayatı normale döndürmek, buralarda yeniden eski, cıvıl cıvıl çocukların koştuğunu, insanların alışveriş yaptığını, çarşı pazarın canlı bir şekilde işlediğini görmek bizim en büyük arzumuz. Bundan dolayıdır ki 24 saat esaslı 365 günün tamamına yayılmış vaziyette gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede bunları bitirdik Onların da duasını alalım. Ben bu vesileyle bir kez daha Malatyalı ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ama herkesin içi rahat olsun burada 6 bin konutu dağıttık ama kalan kardeşlerimizin haklarını da en kısa süre içerisinde teslim edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" açıklamasında bulundu.