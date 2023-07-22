Bakan Özhaseki rakamları açıkladı: Yerinde Dönüşüm Projesi’ne rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgesindeki 11 ili yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'nin depremzedelerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
"DÖRT KIRMIZI ÇİZGİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Vatandaşlarla el ele vererek 11 şehirde hayatı canlandırarak güvenli ve hızlı inşa sürecini gerçekleştireceklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
"'Yerinde Dönüşüm' projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. 5 gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması projemizin vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir. İnşallah 'Yerinde Dönüşüm' ile dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeden, her bir aşamasını bakanlığımızın denetleyeceği bir süreç yürüterek şehirlerimizi ihya edeceğiz."
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlattığımız "Yerinde Dönüşüm" projemiz, depremzede kardeşlerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) July 22, 2023
"Yerinde Dönüşüm" projemizin 5. gününde başvuru… pic.twitter.com/Tqku5YdRHK
4 KIRMIZI ÇİZGİ
Bakan Özhaseki, deprem bölgesine ilişkin 4 kırmızı çizginin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Birincisi; fay hatlarının ve kırıklarının olduğu yerlerde asla yapılaşmaya izin verilmeyecek. Çünkü aşağıdan üzerindeki demir yollarının hattını bükecek kadar bir ağır enerji geliyor. Nasıl yaparsanız yapın, hiçbir evin dayanması mümkün değil. O yüzden fay kırıklarının ve hatlarının geçtiği yerlerde asla yapı yapılamayacak ve yapı yasağı var. İkincisi; sel yataklarının olduğu yerlerde belirli süreler içerisinde, birkaç sene sel gelmese bile 10, 20, 30 senede bir aynı yerden, aynı seller geldiği için yapı yapılamayacak ve yapı yasağı geliyor. Üçüncüsü; özellikle sıvılaşmanın olduğu zeminlerde de yapı yasağımız var. Buna çok ciddi bir örnek, net bir örnek Gölbaşı. Göl tarafından gelen sıvılaşma binaları öyle etkilemiş ki binaların bir kısmı bir iki kat yere çökmüş, bir kısmı arkaya doğru yatmış. Binalarda kolon kesildiği için aslında öne doğru yatar, ama bu tam tersine sıvılaşmanın olduğu yere doğru yatıyor. Siz orada şansınızı yeniden denerseniz delilik olur diye düşünüyorum. O yüzden bu konularda yapı yapılamayacak yerler hususunda da ciddi kararımız var. Dördüncü kırmızı çizgimiz de artık mimarlıktan başlayarak mühendislik hesapları ve yapım aşamasında her bir safhasında sıfır tolerans diye tabir ediyoruz. Asla taviz vermeden, 'bir şey olmaz, nasıl olsa devam ederim, Allah kerim' gibi bir anlayışa asla izin vermeden müthiş bir denetim içerisinde bu işi götürmek istiyoruz."