Bakan Özhaseki rakamları açıkladı: Yerinde Dönüşüm Projesi’ne rekor başvuru

4 KIRMIZI ÇİZGİ

Bakan Özhaseki, deprem bölgesine ilişkin 4 kırmızı çizginin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birincisi; fay hatlarının ve kırıklarının olduğu yerlerde asla yapılaşmaya izin verilmeyecek. Çünkü aşağıdan üzerindeki demir yollarının hattını bükecek kadar bir ağır enerji geliyor. Nasıl yaparsanız yapın, hiçbir evin dayanması mümkün değil. O yüzden fay kırıklarının ve hatlarının geçtiği yerlerde asla yapı yapılamayacak ve yapı yasağı var. İkincisi; sel yataklarının olduğu yerlerde belirli süreler içerisinde, birkaç sene sel gelmese bile 10, 20, 30 senede bir aynı yerden, aynı seller geldiği için yapı yapılamayacak ve yapı yasağı geliyor. Üçüncüsü; özellikle sıvılaşmanın olduğu zeminlerde de yapı yasağımız var. Buna çok ciddi bir örnek, net bir örnek Gölbaşı. Göl tarafından gelen sıvılaşma binaları öyle etkilemiş ki binaların bir kısmı bir iki kat yere çökmüş, bir kısmı arkaya doğru yatmış. Binalarda kolon kesildiği için aslında öne doğru yatar, ama bu tam tersine sıvılaşmanın olduğu yere doğru yatıyor. Siz orada şansınızı yeniden denerseniz delilik olur diye düşünüyorum. O yüzden bu konularda yapı yapılamayacak yerler hususunda da ciddi kararımız var. Dördüncü kırmızı çizgimiz de artık mimarlıktan başlayarak mühendislik hesapları ve yapım aşamasında her bir safhasında sıfır tolerans diye tabir ediyoruz. Asla taviz vermeden, 'bir şey olmaz, nasıl olsa devam ederim, Allah kerim' gibi bir anlayışa asla izin vermeden müthiş bir denetim içerisinde bu işi götürmek istiyoruz."