Haberler Yaşam Haberleri Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki
Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:10 Son Güncelleme: 26.8.2022 11:29

Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına cevaben, “Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm” dedi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Aylardır Kılıçdaroğlu'nun sivil itaatsizlik çağrısı yaptığına vurgu yapan Bakan Soylu, "Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" foyasının, samimiyetsizliğinin, son 24 saatte tekrar zirve olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et. Eski Türkiye'de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu'nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet Eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi, neden tutuklandı, olayı nedir? Şarkıcı Gülşen ne söyledi?
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Emekli promosyonu veren bankalar hangileri, en yüksek ne kadar?
Son dakika: CHP'li başkanın otel faturası dudak uçuklattı! Genel başkanını örnek aldı
Masterchef Burak Kaya kimdir, nereli? 2022 ana kadro yarışmacısı Masterchef Burak Kaya kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
SON DAKİKA | İbrahim Tatlıses'in aracına çarpan kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkole rastlandı
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, şartları neler? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA