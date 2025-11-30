Bakan Tunç: Hedefimiz sıfır kadastro dosyası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadastro uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla 2024'te hayata geçirilen Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, proje sayesinde mahkemelerin iş yükünün hafiflediğini, yargılamaların hızlandığını ve vatandaşların mülkiyet belirsizliklerinden kurtarıldığını ifade etti.

SIFIR KADASTRO PROJESİ HIZLA UYGULANIYOR

Bakan Tunç, kadastro mahkemelerinin yargı çevrelerinin birleştirildiğini ve uzman personel sayısının artırıldığını belirtti. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sağlandığını vurgulayan Tunç, kadastro haritalarının güncellenmesinde modern teknolojilerin etkin şekilde kullanıldığını ve yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ile keşif süreçlerindeki eksikliklerin giderildiğini söyledi.

PROJEDE ÖNEMLİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Tunç, proje kapsamında bugüne kadar 15 bin 477 kadastro kararının verildiğini, 231 bin 305 vatandaşın taraf olduğu 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü açıkladı. Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemelerinden sonra Tokat, Simav ve Söke Kadastro Mahkemelerinin de "Sıfır Kadastro Mahkemesi" hedefine ulaştığını dile getirdi.

YIL SONUNA KADAR HEDEF 38 BİN DOSYA

Bakan Tunç, adliyelerin yıl sonuna kadar 38 bin kadastro dosyasını sonuçlandırmayı hedeflediğini belirtti. Sıfır Kadastro Dosyası hedefine ulaşan adliyeleri tebrik eden Tunç, tüm kadastro mahkemelerinin hedeflerine ulaşabilmesi için desteklerinin süreceğini vurguladı.